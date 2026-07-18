«Динамо» — ЦСКА: Дэвид Рикардо открыл счёт на пятой минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между московскими «Динамо» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Счёт в матче 1:0.

Счёт в матче открыл защитник бело-голубых Дэвид Рикардо на пятой минуте после розыгрыша углового.

По результатам сезона-2025/2026 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в Российской Премьер-Лиге. В 1-м туре нового сезона московский клуб сыграет с «Крыльями Советов» 25 июля.

ЦСКА заработал 51 очко и занял пятое место. В 1-м туре нового сезона чемпионата России красно-синие встретятся с «Балтикой». Игра состоится 24 июля.