Диджей Леонид Руденко выступил перед матчем «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России

Диджей Леонид Руденко выступил перед матчем OLIMPBET Суперкубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды сыграют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.
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«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.