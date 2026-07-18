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«Динамо» — ЦСКА: Даниил Фомин забил второй гол бело-голубых на 12-й минуте

«Динамо» — ЦСКА: Даниил Фомин забил второй гол бело-голубых на 12-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между московскими «Динамо» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев поля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
1-й тайм
4 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Рикардо – 5'     2:0 Фомин – 12'     3:0 Тюкавин – 20'     4:0 Бителло – 32'     4:1    

Полузащитник Даниил Фомин забил второй гол «Динамо» на 12-й минуте. Ранее первый гол в матче забил защитник бело-голубых Дэвид Рикардо на пятой минуте.

По результатам сезона-2025/2026 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в Российской Премьер-Лиге. В 1-м туре нового сезона московский клуб сыграет с «Крыльями Советов» 25 июля.

ЦСКА заработал 51 очко и занял пятое место. В 1-м туре нового сезона чемпионата России красно-синие встретятся с «Балтикой». Игра состоится 24 июля.

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