«Спартак» опубликовал обращение к Срджану Бабичу перед матчем с «Зенитом» в Суперкубке

Московский «Спартак» опубликовал обращение к защитнику Срджану Бабичу перед матчем OLIMPBET Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Команды сыграют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Позади 273 дня восстановления. Верим в тебя, Срджан!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Спартака».

Бабич выйдет в стартовом составе красно-белых в этой встрече. Бабич восстановился после травмы передней крестообразной связки, полученной в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Ростовом» (1:1)

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является девятикратным обладателем этого трофея.