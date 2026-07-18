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Болельщики «Зенита» поприветствовали команду баннером перед матчем за Суперкубок России

Болельщики «Зенита» поприветствовали команду баннером перед матчем за Суперкубок России
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Болельщики «Зенита» перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России поприветствовали свою команду специальным баннером. В этой игре сине-бело-голубые сразятся с московским «Спартаком». Игра пройдёт сегодня на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» — 1:1, 4:3 пен.

Чаще всего Суперкубок России выигрывал «Зенит» (9), на втором месте находится ЦСКА (8), топ-3 рейтинга замыкает «Локомотив» (3).

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