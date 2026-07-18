«Зенит» — «Спартак»: основное время завершилось вничью, команды проведут серию пенальти

В эти минуты идёт матч OLIMPBET Суперкубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 1:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс, а нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является девятикратным обладателем этого трофея.