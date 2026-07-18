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«Метр с кепкой, гном, карлик». Бубнов назвал лучшего крайнего защитника в мире

«Метр с кепкой, гном, карлик». Бубнов назвал лучшего крайнего защитника в мире
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Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал футболиста сборной Испании Марка Кукурелью лучшим крайним защитником в мире.

— Ты знаешь, кто для меня самый сильный крайний защитник? Вообще супер, на чемпионате мира.

— В мире? Крайний просто?
— Да.

— Кукурелья.
— Да. Красавец, просто красавец. Ещё на Иисуса Христоса похож, как бог. Я от него кайфую! Что он творит, это вообще! Метр с кепкой, гном, карлик, как хочешь назови. Я так думаю, в игре с Аргентиной его надо против Месси поставить и пускай он там его кусает, закрывает. Кукурелья с ним без жёлтых карточек разберётся. Если он этого не сделает, испанцы сгорят, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании сыграет с командой Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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