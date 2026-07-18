«Метр с кепкой, гном, карлик». Бубнов назвал лучшего крайнего защитника в мире

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал футболиста сборной Испании Марка Кукурелью лучшим крайним защитником в мире.

— Ты знаешь, кто для меня самый сильный крайний защитник? Вообще супер, на чемпионате мира.

— В мире? Крайний просто?

— Да.

— Кукурелья.

— Да. Красавец, просто красавец. Ещё на Иисуса Христоса похож, как бог. Я от него кайфую! Что он творит, это вообще! Метр с кепкой, гном, карлик, как хочешь назови. Я так думаю, в игре с Аргентиной его надо против Месси поставить и пускай он там его кусает, закрывает. Кукурелья с ним без жёлтых карточек разберётся. Если он этого не сделает, испанцы сгорят, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании сыграет с командой Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 19 июля.