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«Фрайбург» объявил о возвращении в клуб полузащитника Янника Энгельхардта

«Фрайбург» объявил о возвращении в клуб полузащитника Янника Энгельхардта
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«Фрайбург» на официальном сайте сообщил о переходе в команду полузащитника Янника Энгельхардта из «Комо».

«Связь с «Фрайбургом» никогда не терялась – ни с игроками, ни с руководством. Очень приятно вернуться во Фрайбург, меня так тепло встретили. Здесь царит настоящая атмосфера амбиций, что мне нравится, и я полон решимости приступить к работе», — приводит слова Энгельхардта официальный сайт «орлов».

Янник Энгельхардт является воспитанником «Вердера», ранее он уже находился в системе «Фрайбурга» с 2021 по 2023 год, выступая за молодёжную команду «орлов». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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