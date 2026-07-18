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Фото: Александр Мостовой вынес игровой мяч матча «Зенит» — «Спартак» в образе царя

Фото: Александр Мостовой вынес игровой мяч матча «Зенит» — «Спартак» в образе царя
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой вынес игровой мяч в образе царя перед матчем OLIMPBET Суперкубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды сыграют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'    

Фото: Кадр из трансляции

До этого Российский музыкант, певец Chebanov (Иван Чебанов) спел песню про царя из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является девятикратным обладателем этого трофея.

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