«Ни мы, ни наши дети такого не увидят». Агуэро — об уровне игры Месси в 39 лет

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил игру Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

«В 39 лет он играет так, будто ему 20, а мы сидим тут перед камерой… Никто его не превзойдёт. Пройдёт много лет — и равного ему не будет, ни мы, ни наши дети такого не увидят», — цитирует Агуэро Vamo' a Juga'.

Месси провёл на ЧМ‑2026 семь матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Агуэро и Месси вместе выступали за сборную Аргентины с 2009 по 2021 год, выиграв Кубок Америки в 2021‑м.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.