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«Ни мы, ни наши дети такого не увидят». Агуэро — об уровне игры Месси в 39 лет

«Ни мы, ни наши дети такого не увидят». Агуэро — об уровне игры Месси в 39 лет
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил игру Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

«В 39 лет он играет так, будто ему 20, а мы сидим тут перед камерой… Никто его не превзойдёт. Пройдёт много лет — и равного ему не будет, ни мы, ни наши дети такого не увидят», — цитирует Агуэро Vamo' a Juga'.

Месси провёл на ЧМ‑2026 семь матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Агуэро и Месси вместе выступали за сборную Аргентины с 2009 по 2021 год, выиграв Кубок Америки в 2021‑м.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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