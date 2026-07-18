«Динамо» – ЦСКА: Энрике Кармо забил второй гол гостей на 84-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между московскими «Динамо» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев поля.
Полузащитник Энрике Кармо забил второй гол гостей на 84-й минуте. Ранее первый гол забил защитник бело-голубых Дэвид Рикардо на пятой минуте. На 12-й минуте полузащитник Даниил Фомин увеличил преимущество «Динамо». На 20-й минуте нападающий хозяев поля Константин Тюкавин сделал счёт 3:0. На 32-й минуте хавбек «Динамо» Бителло забил четвёртый гол своей команды. На 35-й минуте Защитник Жоао Виктор отыграл один мяч для армейцев.
По результатам сезона-2025/2026 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в Российской Премьер-Лиге. В 1-м туре нового сезона московский клуб сыграет с «Крыльями Советов» 25 июля.
ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место. В 1-м туре нового сезона чемпионата России красно-синие встретятся с «Балтикой». Игра состоится 24 июля.
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