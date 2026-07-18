Глушаков и Кержаков вынесли трофей Суперкубка России перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков и экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков вынесли трофей OLIMPBET Суперкубка России перед матчем между санкт-петербургской и московской командами. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал» и доступно в телеграм-канале Суперкубка России.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.