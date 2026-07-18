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Фото: баннер болельщиков «Спартака» перед матчем Суперкубка России с «Зенитом»

Фото: баннер болельщиков «Спартака» перед матчем Суперкубка России с «Зенитом»
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Болельщики «Спартака» перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России вывесили на трибунах баннер, посвящённый команде. В этой встрече красно-белые играют с «Зенитом», на момент публикации новости счёт 0:0. Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'    

Фото: Илья Никульников, «Чемпионат»

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» — 1:1, 4:3 пен.

Чаще всего Суперкубок России выигрывал «Зенит» (9), на втором месте находится ЦСКА (8), топ-3 рейтинга замыкает «Локомотив» (3).

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