Агуэро — Лапорту: не строй из себя крутого, когда мы встречаемся, ты трусишь

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в шутку ответил на высказывание защитника сборной Испании Эмерика Лапорта, который в интервью выразил недоумение действиями аргентинцев и работой арбитров на чемпионате мира 2026 года. Агуэро и Лапорт вместе выступали за «Манчестер Сити» с 2018 по 2021 год.

«Что тебя удивляет? Не строй из себя крутого, потому что, когда мы встречаемся, ты просто трусишь», — сказал Агуэро в подкасте Vamo' a Juga'.

Ранее Лапорт в интервью Marca заявил, что в последних матчах Аргентины он видел вещи, которые его сильно удивили, и отметил, что южноамериканцы «оставляют много грязных приёмов» на поле.

Финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля в Нью‑Джерси на стадионе «Метлайф».