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Сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды в США

Сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды в США
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Сборная Испании отменила тренировку перед предстоящим матчем финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной команды Аргентины из-за грозы. Об этом сообщает аккаунт COPE в социальной сети X. Решающая встреча турнира пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, в штате Нью-Джерси ожидается ухудшение погодных условий, ливни и грозы, некоторые из которых уже начались. При этом такая погода поможет рассеять слой дыма от канадских лесных пожаров, который достиг США.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.

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