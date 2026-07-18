Сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за погоды в США

Сборная Испании отменила тренировку перед предстоящим матчем финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной команды Аргентины из-за грозы. Об этом сообщает аккаунт COPE в социальной сети X. Решающая встреча турнира пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

По информации издания, в штате Нью-Джерси ожидается ухудшение погодных условий, ливни и грозы, некоторые из которых уже начались. При этом такая погода поможет рассеять слой дыма от канадских лесных пожаров, который достиг США.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.