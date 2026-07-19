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2DROTS — Амкал: прямая трансляция матча за третье место Уличного футбола 2026 начнется в 16:30 19 июля

Начало прямой видеотрансляции матча за третье место Уличного футбола 2DROTS — «Амкал»
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19 июля в 16:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча за третье место Уличного футбола между командами 2DROTS и «Амкал». Турнир проходит с 19 июня по 19 июля.

Смотрите матчи здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

В полуфинале «Союз Чемпионов» победил «Амкал» со счётом 6:5, а CTRL+V обыграл 2DROTS со счётом 11:10.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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