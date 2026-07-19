Начало прямой видеотрансляции финала Уличного футбола «Союз Чемпионов» — CTRL+V

19 июля в 18:15 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция финала Уличного футбола между командами «Союз Чемпионов» и CTRL+V. Турнир проходит с 19 июня по 19 июля.

В полуфинале «Союз Чемпионов» победил «Амкал» со счётом 6:5, а CTRL+V обыграл 2DROTS со счётом 11:10.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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