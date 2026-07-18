Фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку про Соболева в игре за Суперкубок

Болельщики московского «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева по ходу матча OLIMPBET Суперкубка России. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче — 1:0 в пользу «Спартака». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. Болельщики обоих клубов скептически восприняли данный трансфер.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.