Арбитр Федотов отреагировал на фол Соболева против Жедсона в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на фол форварда «Зенита» Александра Соболева против полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша в матче OLIMPBET Суперкубка России между командами. Встреча проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Счёт – 1:0 в пользу «Спартака».

«Соболеву должны были показывать жёлтую карточку за фол против Жедсона. В мяч Александр сыграл, но ногу продавливал, Буланов пропустил очевидную жёлтую карточку. Буланов посчитал, что Соболев сыграл в мяч – это верно, но дальше Александр имел возможность убрать ногу, а не продавливать. Верным бы решением была жёлтая карточка и штрафной удар.

Посмотрим, как это повлияет на игру – рановато такое пропускать на 18-й минуте. Как бы «Спартак» теперь не стал играть грубее», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».