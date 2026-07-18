«Молчите, уважайте всех участников». Шукер — о матче за третье место на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Хорватии Давор Шукер высказался о матче за третье место на чемпионате мира 2026 года. В этой встрече сборная Франции сыграет с командой Англии.

«Я думаю, что богатые не хотят играть после поражения. У некоторых так много трофеев и так много денег, что этот матч для них ничего не значит. Моё послание им — молчите, уважайте всех участников и понимайте, что мир принадлежит не только вам. Мир также принадлежит средним и малым странам, а также тем, кто просто любит футбол.

Кто бы ни занял третье место, уверяю вас, что лет через 20, когда они повзрослеют, они обязательно вспомнят эту бронзовую медаль», — приводит слова Шукера Goal.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).