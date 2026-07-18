«Рома» предложила € 46 млн за нападающего «Вест Хэма» Саммервилла — Sky Sport Italia

«Рома» направила «Вест Хэм Юнайтед» предложение о покупке крайнего нападающего Крисенсио Саммервилла. Об этом сообщает Sky Sport Italia в социальной сети X.

По данным источника, римляне предложили за футболиста € 46 млн, сам игрок готов перейти в итальянскую команду.

В минувшем сезоне Саммервилл принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

По итогам прошлого сезона «Вест Хэм Юнайтед» вылетел из АПЛ.