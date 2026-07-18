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«Денег на одного футболиста, плюс продадут весь шлак». Бубнов — об Угальде в «Спартаке»

«Денег на одного футболиста, плюс продадут весь шлак». Бубнов — об Угальде в «Спартаке»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах нападающего Манфреда Угальде в московском «Спартаке».

— Если Угальде уедет, это потеря для «Спартака»?
— Нет, это не потеря. У «Спартака» денег сейчас на одного футболиста, плюс они продадут сейчас весь шлак, который у них есть. Они могут хорошего игрока купить. Сейчас после чемпионата мира можно всю сборную Мексики шерстить. И пойдут за такие деньги, плюс Монтес подскажет: «Всё в порядке, ребята. Идите», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошедшем сезоне Угальде провёл за красно-белых 38 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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