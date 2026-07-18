«Это не баскетбол или хоккей». Газзаев раскритиковал паузу на «водопой» на ЧМ-2026

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев высказался о паузах на «водопой» на чемпионате мира по футболу 2026 года. На турнире впервые были сделаны подобные перерывы по ходу матчей.

«Мне не понравилось, что в каждом тайме на три минуты останавливали игру. Это не баскетбол или хоккей. Понятно, что на это решение повлияли погодные условия, жара. В большей степени это сделано, чтобы показывалась реклама, на которой ФИФА зарабатывала», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США, 19 июля. В ней встретятся Аргентина и Испания. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.