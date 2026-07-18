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«Зенит» — «Спартак»: после первого тайма матча Суперкубка счёт 1:0 в пользу красно-белых

«Зенит» — «Спартак»: после первого тайма матча Суперкубка счёт 1:0 в пользу красно-белых
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В эти минуты идёт матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи. Счёт в матче — 1:0 в пользу «Спартака».

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'    

Первый мяч в матче забил полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является девятикратным обладателем этого трофея.

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