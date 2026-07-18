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«Милан» хочет купить полузащитника «Марселя» Хёйбьерга — Ди Марцио

«Милан» хочет купить полузащитника «Марселя» Хёйбьерга — Ди Марцио
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«Милан» планирует усилиться полузащитником марсельского «Олимпика» Пьер-Эмилем Хёйбьергом. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что датский футболист мог бы стать существенным усилением итальянской команды в контексте соответствия стилю игры нового главного тренера «россонери» Рубена Аморима.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг является воспитанником датского футбола. На взрослом уровне он выступал за «Баварию», «Аугсбург», «Шальке», «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптон». В «Марсель» он перешёл летом 2024-го в рамках аренды из «Тоттенхэма», а прошлым летом хавбек подписал с провансальцами полноценный контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

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