«Милан» хочет купить полузащитника «Марселя» Хёйбьерга — Ди Марцио

«Милан» планирует усилиться полузащитником марсельского «Олимпика» Пьер-Эмилем Хёйбьергом. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что датский футболист мог бы стать существенным усилением итальянской команды в контексте соответствия стилю игры нового главного тренера «россонери» Рубена Аморима.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг является воспитанником датского футбола. На взрослом уровне он выступал за «Баварию», «Аугсбург», «Шальке», «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптон». В «Марсель» он перешёл летом 2024-го в рамках аренды из «Тоттенхэма», а прошлым летом хавбек подписал с провансальцами полноценный контракт, рассчитанный до лета 2028 года.