Роналду, Райс и Неймар вошли в список главных разочарований ЧМ-2026 по версии A Bola

Португальское издание A Bola представило рейтинг из 23 футболистов, чьё выступление на чемпионате мира 2026 года, по мнению экспертов, не оправдало возложенных ожиданий. В перечень попали нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитник сборной Англии Деклан Райс и форвард бразильцев Неймар. Полностью список выглядит так:
- Фернандо Муслера (Уругвай).
- Йозуа Киммих (Германия).
- Йошко Гвардиол (Хорватия).
- Габриэль Магальяйнс (Бразилия).
- Пьеро Инкапье (Эквадор).
- Федерико Вальверде (Уругвай).
- Джамал Мусиала (Германия).
- Бруну Фернандеш (Португалия).
- Лерой Зане (Германия).
- Криштиану Роналду (Португалия).
- Сон Хын Мин (Южная Корея).
- Мануэль Нойер (Германия).
- Деклан Райс (Англия).
- Скотт Мактоминей (Шотландия).
- Оркун Кёкчю (Турция).
- Бернарду Силва (Португалия).
- Антуан Семеньо (Гана).
- Кенан Йылдыз (Турция).
- Неймар (Бразилия).
- Арда Гюлер (Турция).
- Виктор Дьёкереш (Швеция).
- Жереми Доку (Бельгия).
- Рафинья (Бразилия).
Согласно рейтингу, наибольшее представительство в списке разочарований имеет сборная Германии — сразу четыре футболиста. По три игрока делегировали Португалия, Бразилия и Турция. Два футболиста представляют Уругвай, по одному — Хорватия, Эквадор, Южная Корея, Англия, Шотландия, Гана, Швеция и Бельгия.
Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.