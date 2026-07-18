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Роналду, Райс и Неймар вошли в список главных разочарований ЧМ-2026 по версии A Bola

Роналду, Райс и Неймар вошли в список главных разочарований ЧМ-2026 по версии A Bola
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Португальское издание A Bola представило рейтинг из 23 футболистов, чьё выступление на чемпионате мира 2026 года, по мнению экспертов, не оправдало возложенных ожиданий. В перечень попали нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитник сборной Англии Деклан Райс и форвард бразильцев Неймар. Полностью список выглядит так:

  1. Фернандо Муслера (Уругвай).
  2. Йозуа Киммих (Германия).
  3. Йошко Гвардиол (Хорватия).
  4. Габриэль Магальяйнс (Бразилия).
  5. Пьеро Инкапье (Эквадор).
  6. Федерико Вальверде (Уругвай).
  7. Джамал Мусиала (Германия).
  8. Бруну Фернандеш (Португалия).
  9. Лерой Зане (Германия).
  10. Криштиану Роналду (Португалия).
  11. Сон Хын Мин (Южная Корея).
  12. Мануэль Нойер (Германия).
  13. Деклан Райс (Англия).
  14. Скотт Мактоминей (Шотландия).
  15. Оркун Кёкчю (Турция).
  16. Бернарду Силва (Португалия).
  17. Антуан Семеньо (Гана).
  18. Кенан Йылдыз (Турция).
  19. Неймар (Бразилия).
  20. Арда Гюлер (Турция).
  21. Виктор Дьёкереш (Швеция).
  22. Жереми Доку (Бельгия).
  23. Рафинья (Бразилия).

Согласно рейтингу, наибольшее представительство в списке разочарований имеет сборная Германии — сразу четыре футболиста. По три игрока делегировали Португалия, Бразилия и Турция. Два футболиста представляют Уругвай, по одному — Хорватия, Эквадор, Южная Корея, Англия, Шотландия, Гана, Швеция и Бельгия.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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