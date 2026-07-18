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«Челси» согласовал с «Астон Виллой» трансфер Роджерса — Орнштейн

«Челси» согласовал с «Астон Виллой» трансфер Роджерса — Орнштейн
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«Челси» в устной форме согласовал с «Астон Виллой» трансфер полузащитника Моргана Роджерса. Об этом сообщает журналист The Athletic и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, клуб из Бирмингема принял предложение лондонцев в размере ₤ 117 млн (€ 137 млн). Ожидается, что футболист подпишет с «синими» шестилетний контракт, предполагающий опцию продления ещё на один сезон, в понедельник хавбек пройдёт медосмотр.

В прошедшем клубном сезоне Роджерс провёл 55 матчей за «Астон Виллу» во всех соревнованиях, забив 14 голов и сделав 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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