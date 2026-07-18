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«Не хочу в тюрьму». Испанский игрок рассказал, поприветствует ли Трампа после финала ЧМ

«Не хочу в тюрьму». Испанский игрок рассказал, поприветствует ли Трампа после финала ЧМ
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Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас высказался о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом после финала чемпионата мира 2026 года. В решающем матче сборная Испании сыграет с Аргентиной. Ожидается, что президент США вручит трофей победителю.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Ты поприветствуешь Дональда Трампа на финале чемпионата мира?
– Да, я не хочу попасть в тюрьму (смеётся). Я представлял себе это. Я надеюсь, что это случится, когда мы все будем очень счастливы, и что это пройдёт очень быстро. Иногда нужно забыть обо всём остальном. Люди прекрасно знают, каково моё мнение. Я бы с удовольствием сделал многое, но реальность такова, что у меня не так много власти. Это сложно, – сказал Иглесиас в видео на YouTube-канале Revista Panenka.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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