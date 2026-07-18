«Сегодня твой последний танец». Мбаппе трогательно обратился к Дешаму

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе трогательно обратился к главному тренеру национальной команды Дидье Дешаму перед последним матчем специалиста на его посту. Французы сыграют во встрече за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года с Англией.

«Сегодня твой последний танец. Ты, кто дал нам так много. Мы должны были подарить тебе лучший финал, но мы не справились. Очень трудно выразить словами то, что ты принёс за последние 14 лет — ты был ключевой фигурой в возрождении этой команды. Люди не всегда ценили твоё величие, но время и история всё расставят на свои места…

Спасибо, что дал мне шанс и возможность представлять свою страну на самом большом этапе на протяжении стольких лет. Для меня большая честь стоять рядом с одной из величайших легенд нашей страны, и у меня остались только прекрасные воспоминания обо всём, что мы пережили и чего достигли вместе. Желаю тебе всего наилучшего в твоём новом приключении и ещё раз спасибо за всё, что ты принёс этой футболке, которая так много значит для нас», — написал Мбаппе в своём аккаунте в социальных сетях.

Дидье Дешам приводил сборную Франции к победе на чемпионате мира в 2018 году, а также к серебряным медалям на ЧМ-2022.