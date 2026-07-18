«Его нейтрализовать невозможно». Иньеста — о Месси и финале ЧМ-2026

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста высказался о форварде национальной команды Аргентины Лионеле Месси и финальном матче чемпионата мира 2026 года. В этой встрече сборная Испании сыграет с Аргентиной.

«Полностью его нейтрализовать невозможно. Речь пойдёт скорее о том, насколько сильно Испания сможет доставить проблемы Аргентине своей игрой, создавая моменты и действуя результативно.

Нет слов, или я просто не знаю, как это описать. Целеустремлённость Месси, убеждённость и всё, что он делает в каждой игре, — это то, чему просто нужно отдать должное.

Испания подходит к финалу с абсолютной уверенностью. Каждый точно знает, что ему нужно делать. Независимо от того, кто играет, каждый знает свою роль, и они излучают невероятную уверенность.

Мне всё равно, кто забьёт. Важно, чтобы мы ушли чемпионами. Кто забьёт — это второстепенно», — приводит слова Иньесты Goal.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).