«Зенит» выиграл Суперкубок России, одержав победу над «Спартаком» в серии пенальти

Завершился матч OLIMPBET Суперкубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Победу в матче со счётом 1:1 4:2 пен. праздновали футболисты «Зенита».

Первый мяч в матче забил полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс, а нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.