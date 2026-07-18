42139 зрителей посетили матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» в Нижнем Новгороде

42139 зрителей посетили матч OLIMPBET Суперкубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Об этом сообщает телеграм-канал РФС. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Победу в матче со счётом 1:1 4:2 пен. праздновали футболисты «Зенита».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.