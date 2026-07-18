15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

42139 зрителей посетили матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» в Нижнем Новгороде

42139 зрителей посетили матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» в Нижнем Новгороде
Комментарии

42139 зрителей посетили матч OLIMPBET Суперкубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Об этом сообщает телеграм-канал РФС. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Победу в матче со счётом 1:1 4:2 пен. праздновали футболисты «Зенита».

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

Материалы по теме
«Зенит» вырвал Суперкубок у «Спартака» после 90-й минуты! Пенальти, драка, серия — жара!
Видео
«Зенит» вырвал Суперкубок у «Спартака» после 90-й минуты! Пенальти, драка, серия — жара!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android