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Арбитр Федотов высказался о столкновении Мантуана и Маркиньоса в матче «Зенит» — «Спартак»

Арбитр Федотов высказался о столкновении Мантуана и Маркиньоса в матче «Зенит» — «Спартак»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на столкновение в штрафной «Спартака» защитника «Зенита» Густаво Мантуана и нападающего красно-белых Маркиньоса в матче OLIMPBET Суперкубка России. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче — 1:0 в пользу «Спартака».

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Мантуану надо было продолжать бежать – тогда это был бы пенальти. А он после контакта с Маркиньосом просто исполнил и стал рисовать. Руки спартаковца перекрывали путь, но у игрока «Зенита» не было нормального движения вперёд. Это даже не VAR вмешательство, не стоило повода для зрителей давать, что это какой-то отдельный просмотр. Для меня это игровой момент. Если бы Мантуан продолжил движение и потом упал – да, это был бы пенальти. Но Буланов прав – по-судейски это называется «отказался от продолжения борьбы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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