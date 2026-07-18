Арбитр Федотов высказался о столкновении Мантуана и Маркиньоса в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на столкновение в штрафной «Спартака» защитника «Зенита» Густаво Мантуана и нападающего красно-белых Маркиньоса в матче OLIMPBET Суперкубка России. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче — 1:0 в пользу «Спартака».

«Мантуану надо было продолжать бежать – тогда это был бы пенальти. А он после контакта с Маркиньосом просто исполнил и стал рисовать. Руки спартаковца перекрывали путь, но у игрока «Зенита» не было нормального движения вперёд. Это даже не VAR вмешательство, не стоило повода для зрителей давать, что это какой-то отдельный просмотр. Для меня это игровой момент. Если бы Мантуан продолжил движение и потом упал – да, это был бы пенальти. Но Буланов прав – по-судейски это называется «отказался от продолжения борьбы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.