«Тоттенхэм» отклонил предложение «Ньюкасла» о покупке Бергвалля — Орнштейн

«Тоттенхэм Хотспур» ответил отказом на предложение «Ньюкасл Юнайтед» о покупке полузащитника Лукаса Бергвалля. Об этом сообщает журналист The Athletic и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, «сороки» были готовы отдать за игрока £ 46 млн (€ 54 млн). Отмечается, что «шпоры» уже отклонили ряд предложений о покупке хавбека, однако готовы к переговорам, если будет предложена внушительная сумма.

Бергвалль перешёл в «Тоттенхэм» из «Юргордена» в 2024 году. В минувшем сезоне он провёл 33 матча за английскую команду, забил один гол и отдал пять результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 35 млн.