Венгер: пытался убедить Килиана Мбаппе перейти в «Арсенал»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что предпринимал личную попытку подписать нападающего Килиана Мбаппе. Французский специалист признался, что специально вылетал в Монако и встречался с семьёй футболиста в его доме.

«Я пытался убедить Килиана Мбаппе перейти в «Арсенал». Я взял билет на самолёт и полетел в Монако. В тот же вечер я был у него дома с родителями. Они уже были готовы к переезду, пока не поняли, что «Монако» даст ему шанс», — приводит слова Венгера BBC.

Мбаппе дебютировал за основную команду «Монако» в 2015 году в возрасте 16 лет. Позже он перешёл в «Пари Сен‑Жермен» за € 180 млн, став вторым самым дорогим футболистом в истории на тот момент.