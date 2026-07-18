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Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку после гола Соболева в игре Суперкубка

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку после гола Соболева в игре Суперкубка
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Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку в матче OLIMPBET Суперкубка России после того, как нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев сравнял счёт на 90+7-й минуте, реализовав пенальти. Счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Соболев отметил гол перед трибуной болельщиков «Спартака», после чего началась потасовка. В ходе неё Вильмар Барриос схватил за шею Наиля Умярова, на которой остались царапины.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

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