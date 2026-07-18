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Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде с пенальти в ворота «Спартака» в матче за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» (на момент создания публикации счёт 1:1). Команды играют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Это пенальти за игру рукой. Эпизод сложнейший для Буланова, ему перекрывал обзор Литвинов, так что игру рукой от Джику он видеть не мог. Это VAR момент. Было короткое движение рукой, но главное, что это движение было. Правильное решение VAR позвать Буланова. До этого борьба была нормальная, если бы не рука – игру бы продолжили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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