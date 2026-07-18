Арбитр Буланов отменил жеребьёвку перед серией пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»

Арбитр Евгений Буланов принял решение отменить жеребьёвку перед серией пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак», по соображениям безопасности. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Победу в матче со счётом 1:1, 4:2 пен. праздновали футболисты сине-бело-голубых.

Судья, сославшись на организаторов, решил, что серия пенальти будет проходить в ворота перед фанатами «Зенита» по соображениям безопасности. Ранее футболисты устроили потасовку после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который он отметил перед трибуной красно-белых. После со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.