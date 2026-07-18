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Соболев показал футболку фанатам «Спартака» после гола на 90+8-й минуте

Соболев показал футболку фанатам «Спартака» после гола на 90+8-й минуте
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев на 90+8-й минуте реализовал пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком» (1:1) и бурно отпраздновал гол перед трибуной московского клуба, продемонстрировав болельщикам свою футболку.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

11-метровый был назначен за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику. В первом тайме счёт открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.

«Зенит» является действующим чемпионом России, набрав 68 очков в сезоне-2025/2026. «Спартак» финишировал четвёртым с 52 очками, но выиграл Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). Красно-белые выигрывали Суперкубок в 2017 году, «Зенит» — девятикратный обладатель трофея.

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