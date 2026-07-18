«Зенит» в 10-й раз выиграл Суперкубок России

«Зенит» переиграл московский «Спартак» в матче за OLIMPBET Суперкубок России: в основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались сине-бело-голубые — 4:2. Это 10-й Суперкубок России для клуба с берегов Невы.

На протяжении российской истории «Зенит» брал Суперкубок страны в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2026 годах. Помимо этого, в 1985 году петербуржцы завоевали Кубок сезона СССР.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.