15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» высказались про отмену жеребьёвки перед серией пенальти с «Зенитом»

В «Спартаке» высказались про отмену жеребьёвки перед серией пенальти с «Зенитом»
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на решение главного арбитра Евгения Буланова отменить жеребьёвку перед серией пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Победу в матче со счётом 1:1, 4:2 пен. праздновали футболисты сине-бело-голубых.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Судья решил, что пенальти будет биться у трибуны «Зенита». Без вбрасывания монетки. Просто решил», — сообщает телеграм-канал «Спартака».

Судья, сославшись на организаторов, по соображениям безопасности решил, что серия пенальти будет проходить в ворота перед фанатами «Зенита». Ранее футболисты устроили потасовку после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который он отметил перед трибуной красно-белых. После со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.

Материалы по теме
Соболев спас «Зенит» от поражения! А потом добил «Спартак» в серии пенальти. LIVE
Live
Соболев спас «Зенит» от поражения! А потом добил «Спартак» в серии пенальти. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android