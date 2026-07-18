В «Спартаке» высказались про отмену жеребьёвки перед серией пенальти с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на решение главного арбитра Евгения Буланова отменить жеребьёвку перед серией пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Победу в матче со счётом 1:1, 4:2 пен. праздновали футболисты сине-бело-голубых.

«Судья решил, что пенальти будет биться у трибуны «Зенита». Без вбрасывания монетки. Просто решил», — сообщает телеграм-канал «Спартака».

Судья, сославшись на организаторов, по соображениям безопасности решил, что серия пенальти будет проходить в ворота перед фанатами «Зенита». Ранее футболисты устроили потасовку после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который он отметил перед трибуной красно-белых. После со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.