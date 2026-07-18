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«Зенит» во второй раз в истории обыграл «Спартак» в Суперкубке, одержав победу по пенальти

«Зенит» во второй раз в истории обыграл «Спартак» в Суперкубке, одержав победу по пенальти
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Санкт-петербургский «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России, переиграв московский «Спартак» в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии 11-метровых точнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

Первый гол в матче забил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 90+8-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев восстановил равенство, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику.

Для «Зенита» эта победа в Суперкубке стала второй в истории в противостоянии со «Спартаком». Первый раз клуб из Санкт-Петербурга обыгрывал москвичей в матче за этот трофей 9 июля 2022 года. Та встреча прошла на «Газпром Арене» в присутствии 55 608 зрителей и завершилась со счётом 4:0. Голы забили Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

OLIMPBET Суперкубок России 2022 . Финал
09 июля 2022, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Сергеев – 29'     2:0 Малком – 34'     3:0 Вендел – 46'     4:0 Кассьерра – 90+3'    
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