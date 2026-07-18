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«Спартак» потерпел пять поражений в шести матчах за Суперкубок России

«Спартак» потерпел пять поражений в шести матчах за Суперкубок России
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Московский «Спартак» потерпел пятое поражение в шести матчах за Суперкубок России. Это случилось в матче OLIMPBET Суперкубка России 2026, в котором красно-белые уступили «Зениту» (1:1, 2:4 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

До этого «Спартак» четырежды уступал в матче за трофей ЦСКА в 2003, 2004, 2006 и 2007 годах.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является десятикратным обладателем этого трофея.

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