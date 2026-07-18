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«Зенит» выиграл 29-й трофей за российскую историю

«Зенит» выиграл 29-й трофей за российскую историю
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«Зенит» переиграл московский «Спартак» в матче за OLIMPBET Суперкубок России: в основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались сине-бело-голубые — 4:2. Это 29-й трофей клуба с берегов Невы в российской истории.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

На протяжении российской истории «Зенит» 11 раз становился чемпионом страны, пять раз брал национальный Кубок и 10 раз — Суперкубок страны. Помимо этого, по одному разу сине-бело-голубые выиграли Кубок Премьер-Лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей по итогам прошлого сезона.

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