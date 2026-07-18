Видео: празднование «Зенита» после победы в серии пенальти в матче со «Спартаком»

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» эмоционально отреагировали на победу в серии пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России с московским «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:1, 4:2 пен. в пользу сине-бело-голубых. Команда Сергея Семака в 10-й раз выиграла Суперкубок.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал» и доступно в телеграм-канале «Зенита».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.