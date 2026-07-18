Глушаков одним словом отреагировал на поражение «Спартака» от «Зенита» в Суперкубке

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков одним словом отреагировал на поражение красно-белых от «Зенита» в матче OLIMPBET Суперкубка России (1:1, 2:4 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

«Ужас…» — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является 10-кратным обладателем этого трофея.