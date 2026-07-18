15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Культура побеждать». «Зенит» опубликовал пост на тему победы в Суперкубке России

«Культура побеждать». «Зенит» опубликовал пост на тему победы в Суперкубке России
Комментарии

«Зенит» в официальном телеграм-канале посвятил пост победе над «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

«Зенит» — обладатель OLIMPBET Суперкубка России!

Сине-бело-голубые обыграли «Спартак» в Нижнем Новгороде и в 11-й раз стали обладателями Суперкубка страны (с учётом Кубка сезона-1985).

«Зенит» продемонстрировал петербургскую культуру побеждать: гроссмейстерские замены в миттельшпиле перевернули ход встречи, позволили сравнять счёт, а затем вырвать победу в серии пенальти.

Петербуржцы продолжают удерживать национальный рекорд по победам в Суперкубке России (10), опережая московских армейцев, на счету которых восемь титулов.

Сине-бело-голубые поздравляют болельщиков с победным началом сезона!» — сказано в сообщении клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
Соболев спас «Зенит» от поражения! А потом добил «Спартак» в серии пенальти. LIVE
Live
Соболев спас «Зенит» от поражения! А потом добил «Спартак» в серии пенальти. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android