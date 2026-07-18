«Культура побеждать». «Зенит» опубликовал пост на тему победы в Суперкубке России

«Зенит» в официальном телеграм-канале посвятил пост победе над «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

«Зенит» — обладатель OLIMPBET Суперкубка России!

Сине-бело-голубые обыграли «Спартак» в Нижнем Новгороде и в 11-й раз стали обладателями Суперкубка страны (с учётом Кубка сезона-1985).

«Зенит» продемонстрировал петербургскую культуру побеждать: гроссмейстерские замены в миттельшпиле перевернули ход встречи, позволили сравнять счёт, а затем вырвать победу в серии пенальти.

Петербуржцы продолжают удерживать национальный рекорд по победам в Суперкубке России (10), опережая московских армейцев, на счету которых восемь титулов.

Сине-бело-голубые поздравляют болельщиков с победным началом сезона!» — сказано в сообщении клуба с берегов Невы.