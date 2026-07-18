«Разочаровывающий финал». В «Спартаке» отреагировали на поражение в матче за Суперкубок

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на поражение московской команды в матче OLIMPBET Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Победу в матче со счётом 1:1, 4:2 пен. праздновали футболисты сине-бело-голубых.

«Заслуживали победу. Разочаровывающий финал. Обязательно возьмём своё в сезоне, красно-белые!» — сообщает телеграм-канал «Спартака».

«Спартак» вёл в счёте до 90+8-й минуты, после чего экс-нападающий команды Александр Соболев реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. Футболист отметил взятие ворот перед трибуной красно-белых, после чего со спартаковских трибун полетели посторонние предметы. Затем арбитр Евгений Буланов по соображениям безопасности решил, что серию пенальти стоит проводить в ворота перед фанатами «Зенита».