Александр Мостовой: несправедливость по отношению к «Спартаку», «Зенит» не был лучше

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о матче OLIMPBET Суперкубка России, в котором «Зенит» победил «Спартак» (1:1, 4:2 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

«По мне, несправедливость по отношению к «Спартаку». Я предполагал, что будет 1:1, но не думал, что это будет с левым пенальти, где случайно попало в руку. Это наиспорнейший пенальти. У судей свои трактовки, что тут скажешь. «Зенит» в хорошем настроении начинает чемпионат. По игре «Зенит» лучше? Нет. Я не думал, что такой пенальти поставят.

Я остаюсь при своём мнении, что должно быть дополнительное время. В финалах и Суперкубках обязательно должно быть дополнительное время. Это всегда было и должно быть сейчас. За 30 минут игру можно было решить в обе стороны. Болельщики добираются целый день, а тут сразу пенальти. Сыграйте ещё 30 минут! Получите удовольствие. Для меня «Спартак» был не хуже «Зенита». А пенальти — чистая случайность», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.