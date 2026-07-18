Видео: решающий пенальти Соболева в матче Суперкубка «Зенит» — «Спартак»

Форвард «Зенита» Александр Соболев забил решающий пенальти в послематчевой серии встречи OLIMPBET Суперкубка России, в которой сине-бело-голубые победили «Спартак» (1:1, 4:2 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

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«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.

«Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» является 10-кратным обладателем этого трофея.